ضبط 3 أشخاص يصنعون المواد المخدرة داخل شقة بالسلام

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 3 أشخاص لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها مُتخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٥ كيلو جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام، 150 قرص مخدر، كمية من البودر المخدر وزنت ٢ كيلو جرام، 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار، ماكينة عد نقود، سلاح أبيض "خنجر، سكين"، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.