أحمد دياب: جولة الرئيس السيسى الإفريقية فرصة لبناء علاقات أوسع مع دول القارة

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أهمية الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عدد من الدول الإفريقية، والتي تعزز من التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح من خلال التعاون مع تلك الدول في عودة الريادة المصرية للقارة، بعد أن غابت على مدار عقود سابقة.

وقال دياب، في تصريحات له، اليوم، إن الرئيس السيسي قام بزيارة أنجولا كأول رئيس مصري يقوم بزيارة إليها، وهو يعبر عن الانفتاح الذي أصبحت تتخذه القاهرة نهجًا في سياساتها الخارجية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أنها خطوة جدية نحو بناء علاقات مع واحدة من أهم دول القارة الإفريقية.

وأشار النائب أحمد دياب، إلى أن جولة الرئيس السيسي، التي تشمل أنجولا وزامبيا والموزمبيق، من المنتظر أن تكون لها نتائج كبيرة تنعكس على مصر وشعوب تلك البلاد، كما أنها تأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل الاضطرابات التي تمر بها المنطقة، سواء في السودان أو غيرها من القضايا التي تمثل تحديًا للقارة الإفريقية.

ونوه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوح، بأن الرئيس السيسي أولى القارة الإفريقية اهتمامًا كبيرًا، أقامت خلالها مصر علاقات كبيرة مع عدد من الدول، التي لم تكن العلاقات بيننا وبينهم قوية، متوقعًا أن تكون تلك الجولة بداية لبناء علاقات أوسع مع الدول الثلاث.