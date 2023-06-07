أمير عيد.. تفاصيل الحلقة الجديدة من SOLD OUT على منصة WATCH IT

أطلقت قبل قليل الحلقة الجديدة من المشروع الترفيهي الضخم SOLD OUT على منصة WATCH IT، وكان ضيفها النجم الشاب أمير عيد من خلال المحور الغنائي أحد المحاور الثلاثة للمشروع.

حلقة أمير عيد من SOLD OUT

وتواجد أمير عيد بين الجمهور على مسرح أركان بلازا بالسادس من أكتوبر حيث حضر عدد كبير من الجمهور الذين تفاعلوا معه بمجرد دخوله على خشبة المسرح.

وقدم صوت "سولد أوت" الرسمي النجم أمير عيد في بداية الحفل ليتواجد مع فرقته الموسيقية وبدأ الحفل بأغنية "كل يوم تفوت أيام" ويتنقل بين الأغنيات خلال الحفل مقدما أغنيات مثل "وبعدين" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير نظرا لسهولة كلماتها كما قدم أغنية "ساموراي" إحدى الأغاني الهامة التي قدمها أمير خلال الفترة الماضية مع فريقه الغنائي "كايروكي".

وتفاعل الجمهور مع أمير حيث تلقى سؤالا عن أغاني الحب وأنه كان بعيدا عنها وأنه اختار زاوية مختلفة تماما لتقديم أغاني الحب من خلالها فقال إنه في البداية لم يستطع كتابتها ولكنه فكر فيها وقرر كتابة قصص خيالية وأعتقد أنها وجهة نظره المختلفة في أغاني الحب.

كانت الحلقة السابقة من المشروع قد حققت نجاحا كبيرا للغاية من خلال المحور الحواري حيث حلت النجمة منى زكي ضيفة على الإعلامي محمود سعد، وأدلت بالكثير من التصريحات التي تصدرت بها التريند على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقاتها الفنية والشخصية وأصبح المشروع الترفيهي من أهم المشروعات خلال الأسابيع القادمة ومن المقرر أن يقدم الكثير من المفاجآت خلال الفترة القادمة.