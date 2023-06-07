الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|"الأرصاد" تُحذر من أمطار رعدية وجدول مواعيد مباريات اليوم

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية، تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد": أمطار رعدية تضرب البلاد اليوم الأربعاء

أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد اليوم وغدًا الخميس.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الدوريات المحلية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

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"بعد أزمة كليوباترا".. مصر تحبط محاولات تجسيد بيونسيه لنفرتيتي

نفرتيتي بجانب ريانا

أكد تقرير بريطاني، تصدي مصر بقوة لمحاولات تزييف تراثها وتاريخها والاستيلاء عليه، وذلك برفض مصر تجسيد المغنية بيونسيه الأمريكية الملونة، للمملكة نفرتيتي.

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زيلينسكي: انفجار سد نوفا كاخوفكا يحرم مئات الآلاف من الوصول لإمدادات الشرب

زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن انفجار سد نوفا كاخوفكا يحرم مئات الآلاف من الوصول إلى إمدادات منتظمة لمياه الشرب، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.

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تقرير: المنتخب السعودي يقترب من المشاركة في كوبا أمريكا

المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد يكون أحد المنتخبات التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، المقررة في يونيو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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"شوجر دادي" يحقق 3.8 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض

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واصل فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد، تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري للموسم الثالث على التوالي.

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الأرصاد الدكتورة منار غانم الطقس موجة الطقس مصر كليوباترا المنتخب السعودي

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