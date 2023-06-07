الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": أمطار رعدية تضرب البلاد اليوم الأربعاء

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد اليوم وغدًا الخميس.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن العواصف الترابية وموجة الطقس السيئ ستستمر حتى مساء الجمعة، لتتحسن الأحوال الجوية بشكل كبير السبت المقبل.

ولفتت غانم إلى أن العواصف الترابية والرملية يوم الجمعة ستكون أقل من التي نشهدها الخميس، كما أنها ستنحصر في المناطق الجنوبية أكثر من المناطق الشمالية، موضحة أن اليوم تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد فترة المساء لمحافظات الوجه البحري وكذلك بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض المناطق من وسط الصعيد والصحراء الغربية، ستشهد اليوم سحبًا وأمطارًا رعدية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التواجد خارج المنازل غدًا نظرًا لتجاوز سرعات الرياح 45 كم/ الساعة، مشددة على ارتداء الكمامات يومي الخميس والجمعة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

امطار أمطار رعدية الأرصاد تحسن حالة الطقس الأحوال الجوية عواصف رملية

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