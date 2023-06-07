زيلينسكى: انفجار سد نوفا كاخوفكا يحرم مئات الآلاف من الوصول لإمدادات الشرب

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن انفجار سد نوفا كاخوفكا يحرم مئات الآلاف من الوصول إلى إمدادات منتظمة لمياه الشرب، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكانت أعلنت السلطات الموالية لروسيا حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه بمحيط سد كاخوفكا بعد الانفجار الذي تعرض له، فيما قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترًا، بعد التفجير الذي دمر جزئيًا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وأكد ليونتييف، في مقطع فيديو، أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار، مبينًا أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترًا.

وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة.. لا داعي للذعر".