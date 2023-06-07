جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-6-2023 في الدوريات المحلية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة وست هام يونايتد الإنجليزي ضد فيورنتينا الإيطالي في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لهذا الموسم، بجانب مباراة غزل المحلة ضد المصري، ومباراة سموحة ضد سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الدوري التركي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- غزل المحلة X المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- سموحة X سيراميكا كيلوباترا: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- فيورنتينا الإيطالي X وست هام يونايتد الإنجليزي: على ملعب "فورتونا أرينا" في التشيك، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

- الكويت الكويتي X نواذيبو الموريتاني: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- جيرسونسبور X أنطاليا سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- إسطنبول سبور X عمراني سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- أنقرة غوجو X أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- بشكتاش X قونيا سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.