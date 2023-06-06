الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند: بقيت مباراة واحدة لإنشاء تاريخ كبير.. سنبذل قصارى جهدنا ضد الإنتر

هالاند
هالاند

أثنى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على إنتر الإيطالي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وقال هالاند في حوار مع الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا: “أعلم باننا سنبذل قصارى جهدنا ضد الإنتر القوي للغاية، نحن متحمسون وستكون مباراة مميزة”.

وأضاف: “أنا واثق من أننا فريق جيد، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنكون قادرين على القيام بذلك، بقيت مباراة واحدة لإنشاء تاريخ كبير ، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك”.

وتابع: "لقد أحببت حقًا موسمي الأول في مانشستر،أهدافي هي مساعدة الفريق على رفع الكؤوس في النهاية من خلال تسجيل الأهداف."

وأتم: “أعلم أنه إذا تمكنت من تسجيل الأهداف ودعم الفريق ، فسيساعد ذلك الجميع على تحقيق أهدافهم”.

ويطمح سيتي في الفوز بلقب البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خسر المباراة النهائية لها قبل عامين أمام مواطنه تشيلسي.

ورغم ذلك فإن الفريق ورغم نجاحه الكبير في السنوات الأخيرة، والذي تضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ولقب كأس الرابطة أربع مرات، فإن لقب دوري أبطال أوروبا لايزال غائبا عن خزائن الفريق.

 

إيرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتى إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا

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