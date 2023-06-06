كولر يجتمع مع محلل أداء الفيديو لتحديد أخطاء مباراة الوداد المغربى

كثف السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الأهلي، جلساته مع الجهاز المعاون له والتونسي ياسين الميكاري، محلل أداء الفيديو، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف للوداد المغربي بعد رؤيته في أرض الملعب، وأيضا معرفة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال المباراة.

وطلب كولر من محلل أداء الفيديو ضرورة تقطيع تمركز لاعبي الأهليو خاصة الدفاع، خلال سير اللقاء والأخطاء الفردية التي وقعوا فيها، وتحديداً قبل وأثناء هدف الوداد في مرمى شوبير.

وأرجأ المدير الفني الجلوس مع اللاعبين لحين تجهيز تقرير الفيديو لعرض ملخص المباراة وشرح الأخطاء الفردية والجماعية خلال مواجهة الوداد المغربي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد رفض منح لاعبي الفريق راحة أمس من التدريبات عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد الضاوي في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس للشباب.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.