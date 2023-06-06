جوارديولا: سنعامل نهائى الأبطال مثل مباراة منتصف أسبوع بالدورى الإنجليزى

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي يخوضها فريقه مطلع الأسبوع المقبل، متطرقًا لأهمية الفوز باللقب له ولفريقه.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره إنتر الإيطالي، يوم السبت المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وقال بيب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "مع نادينا تعلمت أن المبالغة في التحفيز لا تناسبنا، سنسافر إلى إسطنبول لتحقيق حلم وسنحاول أن نخوض مباراة جيدة ونفوز بالنهائي، نعرف أنه كانت لدينا فرصة منذ سنتين، ولم ننجح في ذلك في الموسم الماضي، نحن في النهائي مرة أخرى هذا العام وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأردف: "سنتعامل معها على أنها مباراة منتصف أسبوع في الدوري الإنجليزي، وسنتأكد أن اللاعبين مركزين على ما يجب عليهم فعله ولا شيء أكثر من ذلك".

وخسر مانشستر سيتي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021 أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، ثم ودع البطولة من الدور نصف النهائي للموسم الماضي أمام ريال مدريد.

واستكمل: "تأهلت لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا كمدرب 10 مرات، ولعبت 3 مباريات نهائية فزت باثنتين والآن سأخوض النهائي الرابع، لقد منحتني المنافسة أكثر مما أتخيله؛ إذا انتهت حياتي الآن سأكون قد فزت بلقب للأبطال في مسيرتي كلاعب وهو لقب أحبه كثيرًا، وكذلك فزت بلقبين كمدرب".

واسترسل: "كرة القدم تمنحك وتأخذ منك، الحياة مليئة بالأشياء غير العادلة ولكن ما هو غير عادل لي فهو عادل لأتلتيكو مدريد، وأيضًا عادل لريال مدريد وبرشلونة؛ هكذا يسير العالم دائمًا ما نريد المزيد وهذا خطأ، يجب أن تكون طموحًا ولست طامعًا، هذه البطولة منحتني لحظات حزينة جدًا جرحتني وستظل في رأسي ولكنها أيضًا منحتني لحظات جميلة للغاية وأيضًا ستظل في عقلي، هذه هي الحياة وهكذا تسير الرياضة".

وبسؤاله عما سيعني الفوز بهذا اللقب للسيتي، أجاب: "العديد من الأندية دمرت مشاريع رياضية بسبب عدم قدرتها على الفوز بهذه البطولة، وأخرى أصبحت أندية كبيرة بسبب الفوز بهذه البطولة، حتى لو لم أشارك هذا الرأي ولكنني أتفهم أن كل شيء قدمناه في السنوات الماضية، الذي كان جيدًا وكثيرًا سيصبح له منطق إذا فزنا بهذه البطولة، وإذا لم يحدث ذلك فإن الأمور ستصبح بلا منطقية، إنه أمر غير عادل ولكن يجب علينا تقبله، هذا هو الواقع".

واستطرد: "علينا تقبل أيضًا أنه إذا أردنا خوض خطوة نهائية كفريق كبير يجب علينا الفوز في أوروبا، علينا الفوز بدوري الأبطال ولكن هناك بعض الأشياء لا يمكن تجنبها ولكن الأمر المهم هو أن نكون هناك مجددًا ومجددًا، منذ سنتين كنا في النهائي، وبعد سنتين ها نحن هنا مرة أخرى، سنحاول والشيء الأهم هو أن نكون هنا مرة أخرى- يقصد النهائي- في غضون سنوات قليلة، هذا ما يميز النادي الكبير، عندما تصل عامًا بعد الآخر إلى دوري أبطال أوروبا وتقاتل في المراحل الأخيرة وتفوز باللقب".

وأنهى تصريحاته ردًا على سؤال عما يحفزه: "الفشل ليس موجودًا في الرياضة، الاعتراف بأنك فشلت مثل أن تقول إن خصمك لا قيمة له، إذا قُلت أنك فشلت ألا يمكن أن يكون خصومك لعبوا بشكل جيد وقدموا عملًا جيدًا؟ الأمر يتعلق بالمحاولة الحياة في الرياضة متعلقة بالمحاولة وأيضًا متلقعة بالمحاولة مجددًا والنهوض مرة أخرى؛ عندما تفوز عليك أن تحتفل بشكل مناسب وسري، وعندما تخسر يمكنك البكاء قليلًا والعودة في اليوم التالي، هذه هي الرياضة، أنت لا تفشل عندما تحاول فأنت لا تفشل".