سموحة يستضيف سيراميكا كليوباترا في مباراة الخروج من دائرة النتائج السلبية

يستضيف فريق سموحة، سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و11 هزيمة وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 3 مباريات وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 والابتعاد عن شبح الهبوط.

أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربى ويحيى ياسر وصديق أوجولا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو ومالك بعيوى وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وطارق علاء ومصطفى ميسي وأليا سيلا وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد الحكم وأليا سيلا بينما يغيب حسام حسن وبركات حجاج وأبوبكر ليادي لأسباب مختلفة.

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلا و10 هزائم وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا ولعب مباراتين تحت قيادة حلمي طولان خسر الأولى أمام الأهلي وتعادل في الثانية مع فاركو ولم يسجل أى هدف في أخر سبع مباريات وفوزه اليوم يرفع رصيده إلى 35 نقطة وينعش أمله في البقاء.

حلمي طولان ركز خلال التدريبات على إيجاد حل لأزمة العقم التهديفي التي تهدد الفريق بالبقاء ضمن الأندية المهددة بالهبوط، خاصة أن تحقيق الفوز لن يتحقق دون تسجيل الأهداف.

يدير المباراة أحمد الغندور ويساعده سامي هلهل وعماد فرج ومعه سيد شعبان حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.