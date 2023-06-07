"شوجر دادي" يحقق 3.8 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض

واصل فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد، تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري للموسم الثالث على التوالي.

وحقق الفيلم هذا الأسبوع، إيرادات بقيمة مليون و701 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته خلال 3 أسابيع من العرض إلى 3 ملايين و826 ألف جنيه.

ويناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.