برلماني مشيدا بجهود الرئيس في حماية الدولة: أنقذ مصر من المؤامرات والإرهاب

أشاد النائب أبوالنجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات التسع الماضية، وفي مقدمتها القضاء على فيروس سي، ومشروع قناة السويس الجديدة ، وتقوية الجيش، ما مكن مصر من مواجهة المخططات الخبيثة التي حيكت بالدول المجاورة، وأدخلتها في حالة من الصراع وعدم الاستقرار الداخلي.

وأضاف المحرزي في تصريحات لـ "الدستور": “ تلك المؤامرات التي تعاني منها دول الجوار الأن، كانت تستهدف مصر بالأساس، وهو ما فطن إليه الرئيس بخبرته العسكرية، الأمر الذي رأى معه ضرورة الاهتمام بقواتنا المسلحة، باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق حالة الاستقرار التي نشهدها الأن على المستوى الداخلي فضلًا عن حماية حدود الدولة، وكذلك ما تم في سيناء وانقاذها من مخططات الإرهاب الأسود الذي حاول انتزاعها من أحضان الدولة، بينما كان له أسود قواتنا المسلحة بالمرصاد”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ما حققه الرئيس في السنوات الأخيرة يفوق ما تم في الـ60 عام السابقة، خاصة على مستوى البنية الأساسية، منوهًا إلى أن لولا فطنة الرئيس إلى تحديد الأولويات وسرعة العمل عليها، كانت تكلفت الدولة أضعاف ما تم إنفاقه على هذا الملف، إذا ما تم الأن في ظل الأسعار الحالية.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، بسياسة الرئيس تجاه الفئات غير القادرة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة مثل حياة كريمة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة دعم السلع التموينية، والأمر الذي مكن المواطنين من تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم مؤخرًا، والتي أدت لزيادة الأسعار بشكل كبير، بدأ من الأزمة الناتجة عن تداعيات كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا في هذا الجانب على ضرورة انتباه الحكومة إلى الممارسات التي يقوم بها بعض التجار للتلاعب بالأسعار، مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس.