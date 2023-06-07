ضبط متهميْن بغسل 10 ملايين جنيه من النقد الأجنبي في دمياط

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة دمياط؛ لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات تجميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.