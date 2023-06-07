الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

8 يوليو.. مساهمو "الفنار" يُناقشون زيادة رأس المال

البورصة
البورصة

قرر مجلس إدارة شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت 8 يوليو 2023.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إن الجمعية ستنعقد لمناقشة التصديق على زيادة أس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية سهم لكل سهم.

وأضافت أن الجمعية ستناقش التصديق على تقرير الإداء الاقتصادي بزيادة رأس المال من الأرباح المرحلة، إضافة إلى تعديل المادين 6 و7 من النظام الأساسي.

وكشفت القوائم المالية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 11% على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح بلغ 1.96 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.76 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 22.78 مليون جنيه، مقابل 10.1 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.
وكشفت القوائم المالية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 11% على أساس سنوي.

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