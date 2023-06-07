رئيس البرلمان العربى يهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 بنجاح، مؤكدًا أنها خطوة هامة تعزز من مسيرة دولة الكويت الديمقراطية تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والجهود الحثيثة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، بما يساهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي بُذلت من قبل كل أجهزة الدولة الكويتية المشرفة على العملية الانتخابية، التي جرت في جو اتسم بالكفاءة والحيادية والنزاهة، موجهًا أيضًا التحية والتقدير للمواطنين الكويتيين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن إرادتهم الحرة.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد فى خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكدًا ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسئولية والثقة التي أولاها إليهم الشعب الكويتي، بما يساهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأسفرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتى عن فوز 49 رجلًا فى أربع دوائر وامرأة واحدة بالدائرة الثالثة، وكانت قد جاءت مشاركة المرأة فى هذه الانتخابات ضعيفة، حيث تخوض 13 امرأة في الدوائر الخمس تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 منافسة بين 207 مرشحين، للسباق على أصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 ناخبًا، في خمس دوائر لاختيار 50 عضوًا بالمجلس الجديد للفصل التشريعي السابع عشر.

جدير بالذكر أن تلك الانتخابات تأتي عقب صدور المرسوم رقم 62 لسنة 2023، مايو الماضي بحل مجلس الأمة، ودعوة الناخبين للاقتراع لاختيار أعضاء جدد لمجلس الأمة 2023.