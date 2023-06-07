الجامعة العربية تشارك فى الدورة 23 للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس

يشارك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي، في أعمال الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون من 12 إلى 15 يونيو الجاري في تونس، وذلك بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وقال السفير خطابي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن المشاركة في هذا الحدث الإعلامي الذي ينظم تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" تندرج في نطاق التعاون الوطيد بين جامعة الدول العربية واتحاد الإذاعات العربية، بصفته عضوًا مراقبًا لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، ومن الاتحادات المهنية الفاعلة في خدمة الإعلام العربي، وخاصة ما يتعلق بالمجال السمعي- البصري والإنتاج البرامجي وتأمين تغطية المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وبثها عبر منصات الاتحاد.

وأضاف أن المهرجان كرس منذ إطلاقه في 1981 رسالته الإعلامية المتميزة كمنبر للإبداع الفني وتشجيع التنافسية النزيهة، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركاء العاملين في الحقل الإعلامي، فضلًا عن مواكبة التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد إقامة معرض حول أحدث تكنولوجيات الاتصال، وندوات وورش عمل تتناول على الخصوص الدراما العربية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتعليق الرياضي والفيلم الوثائقي، لافتًا إلى أن تنظيم الملتقى الأول للإعلام السياحي بالتعاون بين اتحاد الإذاعات العربية والمنظمة العربية للسياحة والجهات التونسية المختصة يعد مناسبة لإبراز الدور المنوط بأجهزة الإعلام المختلفة في بلورة الرؤى والمبادرات الهادفة إلى النهوض بالسياحة البينية العربية.