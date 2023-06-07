الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد

بدأت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الأربعاء، إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٧، ٢٠١٨، بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت النيابة الإدارية أن إجراء الكشف اليوم يتم مع مراعاة الآتي:
- الحضور شخصي في المواعيد المحددة دون مرافق.
- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.
- إحضار نموذج ١١١ تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.
- إحضار ٥ صور فوتوغرافية حديثة.
- بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها أكثر من ٢٠٠٠ جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى.
- لا توجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.
يذكر أنه صدر القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ و٢١٠ لسنة ٢٠٢١، بتعيين معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

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