الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاطف مغاوري: المجالس المحلية لها دور في تغذية الحركة السياسية ونقل نبض الشارع

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن صدور قانون خاص بملف المحليات بات أول مطلب رئيسي لتنظيم الشارع المصري، مشيرا إلى أن غياب دور المجالس المحلية يلقي عبئا كبيرا وإضافيا على النواب، وأصبح المواطنون يطلبون من النواب القيام بمهام رجل المحليات، الأمر الذي يمثل أزمة وعبء لعدم مقدرة كل جهاز القيام بمهام ووظائف جهاز آخر.

 

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجالس المحلية بكل تأكيد لها دور في تغذية الحركة السياسية وتساهم في نقل نبض الشارع، بالإضافة إلى أن تكون قناة جيدة للتواصل مع المواطنين في مختلف القطاعات.

 

وتابع: كافة المناقشات التي تمت بشأن ملف المحليات أسفرت عن العديد من المقترحات والرؤى التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع ولكن ما زال كل هذا قيد التنظيم والترتيب لصياغة مخرجات وتوصيات جادة قادرة على التعامل مع واقعية الشارع المصري، فضلا عن أن التأني في إصدار القانون يمثل عصب حل الملف ومواجهة مشكلاته وتحدياته الأمر الذي يحتاج لمزيد من الصبر والصيانة الجيدة لكل مادة من مواده بما يضمن أن يكون فعال وقابل للتنفيذ الفعلي بشكل جيد.
 

الشارع المصري المجالس المحلية النائب عاطف مغاوري حزب التجمع عدى عاطف مغاوري

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