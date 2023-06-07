برلماني يُشيد بسياسة الرئيس السيسي في التصدي للمشكلات على مدار 9 سنوات

ثمن النائب إبراهيم شحاتة عضو مجلس الشيوخ، الإنجازات التي حققها خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات التسع الماضية، لافتًا إلى أن الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال تلك الفترة سيسجلها التاريخ.

وقال "شحاتة"، في تصريحات خاص لـ"الدستور"، إن تحقيق الأمن والأمان داخل الدولة كان أول انجاز ملموس منذ تولي الرئيس وهو نعمة لا يعادلها إلا الصحة، إضافة إلى ما تحقق في القطاعات الأخرى من تعليم وصحة صحة وإسكان وحياة كريمة وعدالة اجتماعية، وما ميز أدائه أنه عمل عليها جميعا بكل شفافية وإصرار على مواجهة المشكلات الملحة والمتجذرة.

وأضاف: أن “كل ملف منها كان شائك نتيجة الإهمال الذي عانت منه الدولة لأكثر من 30 عام، فإذا نظرنا إلى البنية الأساسية كمثال؛ نجد أنها كانت منهارة، فكما شهدنا قبل وبعد ثورة يناير 2011، كنا نعاني جميعًا من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على مستوى المدن والقرى في كافة أنحاء الجمهورية دون تفرقة".

وتابع:"ثم جاء هو فأنشأ العديد من المحطات العملاقة ليحول مصر من دولة بها عجز في الكهرباء، إلى دولة تمتلك فائض مكنها من إقامة العديد من مشروعات الربط مع الدول المجاورة، مثل مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والسودان، ليبيا، فلسطين وغيرها”.

ولفت إلى إنجازات الرئيس السيسي في مجال الزراعة، منوهًا إلى الطفرة التي شهدها القطاع من خلال استصلاح مليون فدان، والعمل على استصلاح 850 ألف فدان إضافية.

واستطرد: وبينما كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب الرروسية الأوكرانية؛ حافظت مصر على معدلات صادراتها الزراعية، بل نجد أنها كانت ولا تزال في زيادة مطردة، والجميع يلمس التقدم الجاري في المجال باعتماد المحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياة، والمعدلة وراثيا، للحصول على معدلات انتاجية عالية سواء في الحبوب أو الفواكه والخضر.



وأشاد النائب إبراهيم شحاتة عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس، في مجالات العدالة الاجتماعية والصحة، منوهًا بأن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاني من فيروس سي، بينما لم يعد هناك هناك حالة واحدة تعاني من هذا المرض اليوم، فضلًا عن مبادرات 100 مليون صحة، وسرطان الثدي، وغيرها.

وثمن النائب جهود القيادة السياسية في مجال التكيف البيئي، والتعامل مع مشكلة تغير المناخ، من خلال الاعتماد على السيارات الكهربائية، وإنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، إلى جانب مشروع حماية الشواطيء من العريش للسلوم، والبدء في زراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه للتكيف مع تغير المناخ، وما ينتج عنه من ظواهر متعددة وأبرزها الشح المائي.

ولفت إلى أن الرئيس تصدى على مدى الأعوام الماضية للعديد من المشكلات بكل حكمة وحسم، ومنها مشكلات الطرق، متغلبا عليها بشبكة عملاقة من الطرق والمحاور ربطت بين جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الخروج بسيناء من الإرهاب إلى التنمية، بما تشهده الآن من نهضة صناعية وعمرانية.