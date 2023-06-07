الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": عاصفة ترابية تضرب البلاد بداية من اليوم الأربعاء

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعواصف رملية جديدة مثلما التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الأتربة والرمال المثارة اليوم لن تكون موجودة إلا فى أقصي غرب البلاد، مثل: الصحراء الغربية وبعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن سرعات الرياح هناك ستتجاوز الـ40 كم على الساعة، وباقي المناطق نشاط الرياح بها لن يكون مثير للرمال والأتربة.

أما عن القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، أوضحت أن حركة المنخفض الجوي ستتقدم إلى المناطق الداخلية من القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات الساحلية ومدن القناة وشمال الصعيد غدًا، نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي خماسيني موجود فى الصحراء الغربية، وسرعات الرياح تتجاوز الـ45 كم/ الساعة غدًا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتصل إلى عاصفة فى بعض الأماكن خاصة التي تكون بها سحب رعدية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتأجيل أى مشاوير غدًا إلى يوم الجمعة أو السبت خاصة مرضي الحساسية والجيوب الأنفية، قائلة: "ولو خرجنا نرتدي كمامات والقيادة بهدوء تام خاصة الطرق الصحراوية والسريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة، لأنه متوقع حدوث سحب رعدية غدًا والتي تؤدي لزيادة الأتربة والرمال المثارة".

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة رمال وأتربة عواصف رملية

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