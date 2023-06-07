مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن يكشف كوارث غير مسبوقة بعد تدمير سد كاخوفكا

عّلق سيرجي كيسليتسا، مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن الدولي، عن تدمير روسيا لـ سد كاخوفكا، مؤكدًا: "من المستحيل تدمير السد من الخارج عن طريق القصف على سبيل المثال، ولكن تم تلغيمه من قبل روسيا وهم الذين قاموا بتفجيره"، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي، أن "روسيا مازالت تتخبط في بحر من الأكاذيب ومن ضمن الأدلة على ذلك أنه قبل أسبوع من تفجير السد وفي 30 من مايو الماضي اعتمدت الحكومة الروسية قرارًا يقضي بمنع أي تحقيق فني في أي حادث في مرافق الإنتاج الخطرة أو في محطات المياه الذي يحدث نتيجة العمليات العسكرية أو عمليات التخريب أو الهجمات الإرهابية".

وأشار إلى أن تفجير سد كاخوفكا يعتبر عملًا من أعمال الإرهاب البيئي والتكنولوجي، وهي أكبر كارثة تكنولوجية تقع في أوروبا في العقود الأخيرة، ويعتبر مثالًا آخر على الإبادة التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا".

وأضاف أن هذا هو رد الكرملين علي الدول التي تنادي ببدء محادثات السلام مع الاتحاد الروسي، روسيا قد أعادت التأكيد باعمالها على أنها ليست مهتمة على الإطلاق بنزع فتيل التوتر أو بالسلام".

وطالب مندوب أوكرانيا بوقف روسيا ومنعها من إلحاق الضرر بدلًَا من اسرضائها، مؤكدًا هزيمة روسيا، فهي أكبر مساهمة في أمن المنطقة والعالم ككل.

وأردف، أن أوكرانيا بدأت في تنظيم عمليات إجلاء للمتضررين من تفجير السد، حيث أن أكثر من 80 مجمعًا سكنيًا قد تُغمر بالمياه جراء الفيضانات الناجمة عن التفجير.