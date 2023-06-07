أخبار فاتتك| تامر حسني يستأنف تسجيل أغنيات ألبومه وتعليق من كريم بنزيما بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، التي يهتم العديد بمتابعتها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تامر حسني يستأنف تسجيل أغنيات ألبومه الجديد عقب الانتهاء من فيلم "تاج "

أوشك النجم تامر حسني على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “تاج”، والمقرر طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

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أول تعليق من كريم بنزيما بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

أبدى الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد، سعادته بتجربته الجديدة في الدوري السعودي.

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تقرير: التباطؤ الاقتصادى الخفى يدفع بالاقتصاد الأمريكى إلى مزيد من التراجع

كشف تقرير أمريكي عن تراجع إنتاجية العمل في السوق الأمريكي بشكل يغذي التباطؤ الاقتصادي الخفي ويدفع بالاقتصاد إلى مزيد من التراجع.

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إحباط 9 محاولات لتهريب أسلحة وبضائع محظورة عبر ميناء سفاجا

نجحت جمارك سفاجا في إحباط 9 محاولات تهريب ضمت بندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء ومستلزمات الشيش الإلكترونية وكمية من الملابس الجاهزة والبواريك وخصل الشعر الطبيعى.

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حقيقة استغلال مدرسة للأعمال المنافية للآداب بمدينة العاشر من رمضان

كشفت جهود الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك"، متضمنًا إدعاء من قبل أحد الأشخاص بوجود مدرسة تحت الإنشاء بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

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