الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تامر حسني يستأنف تسجيل أغنيات ألبومه وتعليق من كريم بنزيما بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، التي يهتم العديد بمتابعتها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تامر حسني يستأنف تسجيل أغنيات ألبومه الجديد عقب الانتهاء من فيلم "تاج"

تامر حسني

أوشك النجم تامر حسني على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “تاج”، والمقرر طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

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أول تعليق من كريم بنزيما بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

بنزيما

أبدى الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد، سعادته بتجربته الجديدة في الدوري السعودي.

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تقرير: التباطؤ الاقتصادى الخفى يدفع بالاقتصاد الأمريكى إلى مزيد من التراجع

التباطؤ الاقتصادى

كشف تقرير أمريكي عن تراجع إنتاجية العمل في السوق الأمريكي بشكل يغذي التباطؤ الاقتصادي الخفي ويدفع بالاقتصاد إلى مزيد من التراجع.

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إحباط 9 محاولات لتهريب أسلحة وبضائع محظورة عبر ميناء سفاجا

أسلحة

نجحت جمارك سفاجا في إحباط 9 محاولات تهريب ضمت بندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء ومستلزمات الشيش الإلكترونية وكمية من الملابس الجاهزة والبواريك وخصل الشعر الطبيعى.

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حقيقة استغلال مدرسة للأعمال المنافية للآداب بمدينة العاشر من رمضان

حبس سيدة

كشفت جهود الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك"، متضمنًا إدعاء من قبل أحد الأشخاص بوجود مدرسة تحت الإنشاء بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

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تامر حسني كريم بنزيما التباطؤ الاقتصادي تهريب أسلحة ميناء سفاجا محمد الباز

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