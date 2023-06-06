الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من كريم بنزيما بعد انضمامه إلى اتحاد جدة

بنزيما
بنزيما

أبدى الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد، سعادته بتجربته الجديدة في الدوري السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي السعودي: “أنا متحمس لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، ولنادي الاتحاد تاريخ لا يصدق، ومشجعون شغوفون وهناك طموحات كبيرة في كرة القدم لديهم ليكون هناك المزيد من القوة في آسيا بعد الفوز بالدور”.

وأضاف: “لقد كنت محظوظًا لتحقيق أشياء لا تصدق في مسيرتي والفوز بأكبر قدر ممكن في إسبانيا وأوروبا، والآن أشعر أن الوقت مناسب لتحدي ومشروع جديد، وكلما زرت المملكة العربية السعودية شعرت بالدفء والحب من الجماهير”.

وتابع: “أتطلع حقًا للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق، وأن أساعدهم معًا في الارتقاء بهذا النادي الرائع وكرة القدم في المملكة العربية السعودية إلى مستويات جديدة”.

وأتم: إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي، حياة جديدة ولا أطيق الانتظار لبدء التدريبات، سأفعل كل شيء ويمكنني الفوز بالمزيد من الألقاب، تسجيل المزيد من الأهداف، لإظهار موهبتي، ولإرضاء الجماهير، النادي، الرئيس، الجميع هنا، إنه دوري جيد وهناك العديد من اللاعبين الجيدين، كريستيانو رونالدو موجود بالفعل، وهو صديق يظهر أن المملكة العربية السعودية بدأت في التقدم على مستواها، وأنا هنا للفوز كما فعلت في أوروبا، وأنا أتطلع إلى رؤيتكم في جدة".

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضم  بنزيما رسميًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2026 بدون الكشف عن قيمة العقد.

وجاء تعاقد الاتحاد مع بنزيما بعد 48 ساعة فقط من إعلان نادي ريال مدريد رحيل قائده وهدافه بعد مسيرة امتدت لـ14 عامًا حقق خلالها اللاعب الفرنسي 25 لقبًا والعديد من الأرقام القياسية والتاريخية. 

وقدرت وسائل الإعلام الصفقة بأكثر من 100 مليون يورو.

كريم بنزيما بنزيما اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة الدوري السعودي

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