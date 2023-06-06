إحباط 9 محاولات لتهريب أسلحة وبضائع محظورة عبر ميناء سفاجا

نجحت جمارك سفاجا في إحباط 9 محاولات تهريب ضمت بندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء ومستلزمات الشيش الإلكترونية وكمية من الملابس الجاهزة والبواريك وخصل الشعر الطبيعى.

وتمكن رجال الجمارك برئاسة سامي أبوطالب، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهريب جمركى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، حيث اشتبه رجال الجمارك في الأمتعة الشخصية لـ 9 ركاب قادمين من 3 دول عربية.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود “1 بندقية ضغط هواء و 1 تليسكوب بندقية و 2 خنجر و 5 مطواة و 27 مطرقة مزودة بأسلحة بيضاء متعددة الأغراض و 580 فلتر شيشة إلكترونية و 13,5 كيلو خصل شعر طبيعي و30 باروكة شعر من لدائن و 16 جهاز كهربائي متنوع و750 قطعة ملابس جديدة و67 شنطة يد حريمي ماركات عالمية” مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وأشرف على عملية الضبط كل من “محمد جمال ، حسام فتحي ، خليفة علي ، أحمد غريب ومحمد صلاح مأموري الحركة، أبوبكر حافظ ، محمد فيصل وأحمد كمال مشرفي الحركة، محمد عبدالرؤوف مدير مجمع الساحات"، و"محمود عبدالودود، محمد عبدالنعيم ومحمد ربيع” مأموري التعريفة، وحمدي صابر مدير اللوجستي، مروان البارودي و أحمد مغاوري الأمن الجمركي، حسن زايد والخطيب منصور مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون 68 الف و 718 جنيه.

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.