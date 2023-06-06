تامر حسني يستأنف تسجيل أغنيات ألبومه الجديد عقب الانتهاء من فيلم "تاج"

أوشك النجم تامر حسني على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “تاج”، والمقرر طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ألبوم تامر حسني الجديد 2023

وكان قام تامر حسني بوقف العمل على ألبومه الجديد نظرًا لانشغاله في الوقت الحالي بتصوير فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "تاج" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر أن يستأنف تامر حسني العمل على الألبوم الجديد عقب الانتهاء من تصوير فيلم "تاج" والاطمئنان على الإيرادات الخاصة به خاصة وان منافسة افلام موسم عيد الأضحى هذا العام قوية بين عدد كبير من النجوم.

يتضمن فيلم "تاج" عدد من الأغنيات بصوت تامر حسني كما اعتاد دائما في أعماله الغنائية والذي انتهى من تسجيلها خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المفترض طرح ألبوم تامر حسني الجديد والذي لم يستقر على اسم محدد له حتى الآن في شهر أغسطس المقبل، تى الأن، لاسيما ان الألبوم ويتضمن الألبوم أكثر من مفاجأة للجمهور ويضم عدد كبير من الأغنيات من تلحينه وكلماته.

ويجسد تامر حسني خلال فيلم “تاج” شخصيتين لأخوين توأم اسمهما تاج وهارون وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي حيث يمر التؤام بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

ويشارك في بطولة فيلم "تاج" بجانب النجم تامر حسني والذي يعتبر أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي لشركة “سينرجي فيلمز” كل من: