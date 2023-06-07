بينها إحياء ذكرى الفنان محمود مرسى بالحرية للإبداع.. أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم الأربعاء الموافق السابع من يونيو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ويحيي مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، الذكري المئوية لميلاد الفنان محمود مرسي، وذلك بعرض فيلمه الأشهر “شئ من الخوف”، وذلك في تمام الساعة وذلك في السادسة مساء، ويعقب العرض، لقاء حول المسيرة الفنية والإبداعية للفنان محمود مرسي يقدمها ويديرها الناقد الفني محمد كمال.

في سياق متصل، وبالتزامن مع عرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع الفني، يعرض الفيلم أيضا ــ شئ من الخوف ــ بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة وذلك في السابعة مساء اليوم أيضا.

ــ القاص شريف عبد المجيد بضيافة حديث الأربعاء

كما يحتضن مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون “حديث الأربعاء”، حيث يحل القاص شريف عبد المجيد في ضيافة الصالون لمناقشة مجموعته القصصية “الببلوماني الأخير”، والصادرة عن دار الربي للنشر، ويناقش المجموعة الناقد دكتور عادل ضرغام، وتدير الأمسية الكاتبة دكتورة شهد مختار.

ــ صحراء المماليك في بيت السناري

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء بعنوان “صحراء المماليك .. سيرة ومسيرة”، ويحاضر في اللقاء كل من الباحثين: عماد عثمان مهران، محمد سامي، عماد أبو العلا، ويدير اللقاء المخرج والمصور شريف إسماعيل.

ويتناول اللقاء التعريف بمنطقة صحراء المماليك، وموضعها الجغرافي والتاريخي، وأهم ملامحها العمرانية، والتغييرات التي مرت بها سواء علي مستوي الجغرافيا والتاريخ والمعمار، والتغيرات الديمعرافية أيضا التي شهدتها المنطقة.

ــ افتتاح معرض “طوكيو قبل وبعد”

وفي السابعة مساء، يفتتح بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، فعاليات المعرض الفوقوغرافي، والذي يقام بالتعاون مع مؤسسة اليابان، تحت عنوان “طوكيو قبل وبعد”، والذي يستمر حتي الخامس من شهر يوليو 2023.

ــ عرض الفيلم الكوري “ملاكي الحبيب”

كما ينظم مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن بـ 36 شارع شريف وسط البلد، في السابعة مساء، عرض للفيلم الروائي الطويل، My Lovely angel، أو “ملاكي الحبيب”، والفيلم إنتاج كوري عام 2021، يعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حول شاب يعيش حياة منغلقة علي نفسه بسبب إعاقته حتي يأتي حادث يغير حياته النمطية .

ــ انطلاق العرض المسرحي “باب عشق”

وفي التاسعة مساء، تحتضن قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، إنطلاق العرض المسرحي “باب عشق”، من تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، وبطولة كل من: ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، ودنيا عوني.



ــ أمسية شعرية بالأعلى للثقافة

وفي السابعة مساء، تعقد بقاعة الموتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، أمسية شعرية للفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية، بمشاركة الشاعر أحمد سويلم، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها الشعراء الفائزين بالمسابقة وهم: أحمد إبراهيم رياض، وأحمد محمد عبد العال، وخالد النسر، وشيرين مجدي محمد، وطارق صقر، وعلاء محمد أحمد بلبص، وكريم علي محمود، ومحمد رفعت صبري، ونور الدين نادر ذكي، ومحمد غازي النجار، وياسمين مجدي.

يسبقها في السادسة مساء، ندوة بعنوان “حماية الأطفال من العنف في ظل المجتمع الرقمي”، بمشاركة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب مع قطاع التواصل الثقافي بالإسكندرية.