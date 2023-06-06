مستقبل وطن يختتم دورته التدريبية للشباب على مهارات التسويق الإلكتروني

اختتمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورتها التدريبية بعنوان " كيف أبدأ في التجاره الإلكترونية؟"، والتي استمرت على مدار يومين.

وتناولت الدورة أساسيات التسويق الإلكتروني من خلال مقدمة شاملة للتسويق الإلكتروني، وإعدادات محركات البحث، والبحث المدفوع من “جوجل”، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان عبر منصاتها المختلفة.

كما تعلم الشباب المشارك في الدورة أيضًا المزيد حول المحتوى التسويقي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات المصوّرة، والإعلانات على شبكة العرض، والاستراتيجية والتخطيط، وتحسين التحليلات والتحويلات .

ففي اليوم الأول للدورة تم تناول

(التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية) .

❖ اليوم الاول

- اهمية التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية.

- توضيح مفهوم الاعمال الالكترونية.

- توضيح مفهوم التسويق الالكتروني

– وسائل التسويق الالكتروني.

- اختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع.

- توضيح مفهوم التجارة الالكترونية.

- استخدامات الانترنت.

- مميزات استخدام Domain name الاحترافي.

- مميزات استخدام البريد الالكتروني الاحترافي.

- مميزات العلامة التجارية Branding.

- مميزات التكويد للمنتجات Barcode.

وتناولت الدورة في اليوم الثاني..

- مميزات وكيفية عمل QR للمشاريع

- التدريب على كيفية الوصول لعملاء بالخارج

- التعريف بأهمية موقع LinkedIn

- التوعية باللوجو وتقييمه للمشروعات

- مبادئ واساسيات التصوير وتقييم الصور.

- Google my business ,Google trends

وفي نهاية الدورة، أجرى الشباب تطبيقًاعمليًا تحت إشراف المهندس طارق عثمان، والكاتب الصحفي محمد صبري.

وحضر فعاليات تسليم شهادات اجتياز الدورة، كل من الدكتور أيمن صبحي أمين المشروعات الصغيره والمتوسطة بامانه القاهرة، وأمين التنظيم عاطف دويدار ، وأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وائل عفيفي.