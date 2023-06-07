أهالى قرية فى أسوان يعثروا على جثة لشاب ملفوفة فى حصير

عثر أهالي قرية كرم الديب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، على جثة هامدة لشاب ملفوفة فى حصير، الثلاثاء، فى ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بعثور الأهالي على جثة هامدة لشاب ملقاة فى الشارع وملفوفة فى حصير، بقرية كرم الديب التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة والتعرف علي هوية المتوفى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتحري حول الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.