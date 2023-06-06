الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بالتعليم والصحة رغم محدودية الموارد

أحمد موسى
أحمد موسى

قال أحمد موسى، بعد استعراضه لكلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، وحديثه عن زيادة التعداد السكاني في مصر، وتأثيرها على القطاع الطبي والصحي في مصر، إن الدولة عليها توفير الخدمات الطبية كافة لمواطنيها، مشيرًا أن القطاع الصحي المصري الحالي لديه الكثير من التحديات.

تحديات قطاع الصحة

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موارد الدولة محودة وبالرغم من تلك الالتزامات العديدة التي تقع على كاهل الدولة إلا أنها مازالت تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي التعليم والصحة.

التعليم والصحة

وتابع: "الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية في جميع التخصصات الطبية، من أجل القضاء على الأمراض السارية، والعلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدًا كبيرًا خلال الفترة الحالية".

أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد التعداد السكانى محدودية الموارد

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