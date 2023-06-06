الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راحة 5 أيام للاعبى بيراميدز بعد تصدر الدورى الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الحالية، وبعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري، وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد الفريق إلى 64 نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم ١٢ يونيو المقبل، استعدادًا لاستئناف مباريات كأس مصر والدوري الممتاز بعد انتهاء التوقف.

وحصل مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز على جائزة رابطة الأندية المحترفة لأفضل لاعب في مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله مصطفى فتحي في اللقاء الذي جرى باستاد برج العرب في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم في فوز الفريق بالمباراة، وحصد 3 نقاط غالية رفعت رصيد بيراميدز إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

بيراميدز مصطفى فتحي البرتغالي جايمي باتشيكو الدوري الممتاز فاركو

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