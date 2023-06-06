الداخلية يتعادل مع حرس الحدود وتأزم موقفهما فى البقاء بالدورى

فرض فريق حرس الحدود التعادل على مضيفه الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح رشيد أحمد التسجيل لـ الداخلية بهدف أول في الدقيقة 65، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى.

وتمكن إسلام عبدالله من تسجيل هدف التعادل لـ حرس الحدود في الدقيقة 92، من متابعة لتسديدة زميله أحمد داوودا، ليهدي فريقه نقطة، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الداخلية لـ 29 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، ورصيد حرس الحدود لـ 20 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ويلعب بعد قليل فريق فيوتشر ضد نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكان بيراميدز قد انتصر على فاركو بهدف دون مقابل.