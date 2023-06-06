مستفيد من "حياة كريمة": وصلات الغاز أنهت أزمة الأنابيب

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة لها، بجانب توصيل خطوط الغاز الطبيعي والصرف الصحي لجميع المنازل وذلك للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، واهتمت المبادرة بتجديد جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي في حياتهم اليومية.

وصلات الغاز أنهت أزمة الأنابيب

«إبراهيم جاد» يقطن في قرية الأخيوة، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية عانى كثيرًا هو وسكان القرية بسبب عدم توافر أسطوانات الغاز الطبيعي داخل القرية ، مما جعله يسلك الطرق الطويلة للإتيان باحتياجاته، وذلك كان يكلفه الكثير من الجهد والمال، وتمني (فقط) أن تتحل تلك المشكلة التي استمرت لسنوات طويلة مع السكان، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحققت حلم السكان بعدما قامت بتوصيل خطوط الغاز الطبيعي لجميع منازل القرية.

قال إبراهيم لـ«الدستور» إن أهالي القرية كانوا يعانون بسبب صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز، والتي كانت تصل إلى القرية يوم السبت من كل أسبوع، وكان أصحاب المستودعات يستغلون الوضع برفع أسعارها على المواطنين، وذلك كان يجعل الكثير من السكان لا يستطيعون شرائها، وذكر أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت لإنقاذ المواطنين بعدما قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل القرية، وأصبح المواطنون غير مضطرين لشراء أسطوانات البوتاجاز.

أضاف أن حياة كريمة بذلت الكثير من الجهود لتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للفقراء، بكل ما تضمنه ذلك من رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية والطرق والمنازل، وتطوير الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الخدمات لسكان القرية وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا ، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.