الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 حيث يتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال الأيام المقبلة عقب موجه شديدة الحرارة شعر بها كافة سكان المحافظات على مستوى الجمهورية وصاحبها أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في المحافظات

يتوقع خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر من اليوم ودرجة حرارة شديدة خلال ساعات الذروة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقسا معتدل خلال ساعات الليل ويستمر هذا الطقس حتى نهاية الأسبوع بفعل تقلبات في المناخ بفعل نهاية فصل الربيع.

 

وتتعرض البلاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة بفعل منخفض خمسيني قادم من المناطق الصحراوية جنوب البلاد والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على جميع الطرق وفقا للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عبر أجهزة هيئة الأرصاد الجوية.

 

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتناول المشروبات الباردة والمياه بكثرة لتعويض الفاقد من السوائل بفعل ارتفاع درجات الحرارة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

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درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 وهى كما يلي:-

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة القليوبية العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة المنوفية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة السويس العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة قنا العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة أسيوط العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة الأقصر العظمى 42  والصغرى 26 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة أسوان العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في المحافظة المنيا العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

 

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