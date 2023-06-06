محافظ قنا يعقد اللقاء الدورى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة خطط المحافظة المستقبلية وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلًا عن التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وكل من النائب العمدة مبارك عامر، والنائب محمد طايع، والنائب فتحي قنديل، والنائب محمد مصطفى الجبلاوي، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائبة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس التنفيذي.

كما عرض أعضاء مجلس النواب عددًا من الطلبات الخدمية، ووجه محافظ قنا بسرعة فحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع المجالات.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وكلٌّ من النائب جمال أحمد عامر، والنائب محمد طايع، والنائب فتحي قنديل، والنائب محمد مصطفى الجبلاوي، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائبة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب، وأنور ياسين، مدير إدارة شؤون المجالس، بالإضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

وفي هذا الاجتماع، استعرض السكرتير العام الموضوعات المقرر مناقشتها خلال المجلس التنفيذي، وأجرى محافظ قنا مناقشات مع أعضاء مجلس النواب والحضور بشأن تلك الموضوعات. وانتهت المناقشات بالموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد جمال نصاري محمد علي على مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بشارع المدارس بندر قنا. كما وافق المجلس على تغيير اسم مدرسة نجع حمد الله ذات الفصل الواحد إلى "مدرسة الأشراف الشرقية" ذات الفصل الواحد. وأيضًا وافق المجلس على تخصيص أماكن لصالح فرع المجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة بمراكز (أبو تشت - فرشوط - الوقف - دشنا - قوص ) لإقامة مشاغل لتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات على مهنة الحياكة، ومنحن ماكينات حياكة بالمجان.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز شرطة جديد لقرى شرق النيل بمركز نجع حمادي، على أن يتم التنسيق مع مديرية أمن قنا لاختيار موقع مناسب لمقر المركز.