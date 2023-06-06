الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد يوم عرفة 2023 وأول أيام عيد الأضحي

رؤية الهلال
رؤية الهلال

يوم عرفة هو راليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبره المسلمون في شتى بقاع الأرض من أفضل الأيام، إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وزاد البحث مؤخرًا عن موعد وقفة عرفات 2023.

موعد يوم عرفة 2023

وحددت الحسابات الفلكية وقفة عرفات 2023، بأنها ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذي الحجة فجر يوم الأحد 18 يونيو 2023.

وفي ذلك اليوم، يقف الحُجّاج على جبل عرفة باعتباره أحد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

وتستطلع لجان دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو  وبذلك تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

تعرف على أول أيام عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفات

وصوم يوم عرفة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

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