أحمد الشافعي رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية

أصدرت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولى الفنان أحمد الشافعي رئاسة الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي؛ وذلك خلفاً للمخرج عادل عبده.

تولى الشافعي رئاسة مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى نسخته العاشرة الذى أقيم في شهر فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظ أسوان.

فى الوقت نفسه، أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية تكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وشهدت تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى، وحرص على حضور الاحتفالية العديد من الفنانين، منهم: مجدي فكري، مراد مكر، نهال عنبر.