الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى عمر تجهز لـ"نعمة الأفوكاتو" وتنتظر عرض "بضع ساعات فى يوم ما"

مي عمر
مي عمر

تعيش النجمة مي عمر، حالة من النشاط الفني، خاصة أنها بدأت فى التحضيرات والتجهيزات الخاصة للعمل الدرامي الجديد «نعمة الافوكاتو» المقرر عرضه فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، رفقة النجم أحمد زاهر، وقيادة المخرج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل «نعمة الأفوكاتو» 

مسلسل «نعمة الأفوكاتو» ينتمى إلى نوعية دراما الحلقات القصيرة ويتكون من 15 حلقة فقط، ويجسد زاهر خلال أحداث المسلسل دور طليق مي عمر، الذي يدخل معها في العديد من الصراعات.

ويسجل عودة التعاون بين الثنائي مي وزاهر، بعد آخر تعاون بينهما مسلسل «لؤلؤ» الذي قام ببطولته الثنائي وحقق نجاحا كبيرا خارج السباق الرمضاني عام 2020.

.. وتنتظر عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر مي، طرح فيلمها الجديد "بضع ساعات في يوم ما" فى دور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة، الذى يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد السعدنى، وخالد أنور، وهشام ماجد، وهنا الزاهد.

وكان فريق عمل الفيلم انتهى من التصوير بالكامل بقيادة المخرج عثمان أبولبن، منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ عن رواية لمؤلفه محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداث الفيلم حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

ويرصد خلال الأحداث مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية.

صناع وأبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

يشارك فى بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة كبيرة من النجوم منهم هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومايان السيد، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

مي عمر النجمة مي عمر مسلسل نعمة الافوكاتو فيلم بضع ساعات في يوم ما مي عمر وأحمد زاهر

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