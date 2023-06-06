الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الفرصة"

بوستر
بوستر

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن الموسم الجديد من برنامجها التسابقي "الفرصة" سينطلق غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو في تمام التاسعة مساء على شاشة ON، مشيرة إلى أن البرنامج هذا العام ولأول مرة يطوف محافظات مصر بحثا عن أقوى الشركات الناشئة المصرية عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوع مليئين بالمتعة والإثارة.

وأوضحت “لميس” أن التسابق سيتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي. 

وأضافت الحديدي أن هذه المرحلة ستنتهي باختيار أقوى 30 شركة ناشئة لتبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة الحلقات التسابقية، حيث سيتسابق كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبا. 

وفي كل حلقة سيفوز مؤسس أحد هذه الشركات بجائزة مالية مقدمة من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للتسابق لحلقة النهائيات والتي سيتم فيها اختيار أقوى شركة للفوز بجائزة الموسم وهي جائزة مالية كبرى مقدمة من البنك التجاري الدولي CIB وغيرها من الفرص العينية المهمة. 

الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية وسيذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على شاشة ON.

الإعلامية لميس الحديدي التاسع التاسعة التاسعة مساء التالي البنك التجاري الدولي CIB البنك التجارى البنك التجاري الدولي التجار

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