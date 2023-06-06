محافظ أسيوط: رفع مخلفات الري وتطهير الترع لضمان وصول المياه للنهاية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع بمراكز وقرى ونجوع المحافظة لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأوضح اللواء عصام سعد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف المياه بكافة أشكاله والحفاظ على كل قطرة وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها مشيراً إلى استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز ومدينة والبداري وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وبناء على الامكانات المتاحة لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم رفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال التطهير للري التي تم تنفيذها بالترعة والمصارف بمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه لافتاً إلى رفع 65 طن مخلفات نواتج التطهير بقرى مركز البداري ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض وذلك استخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية مشيراً إلى دور المشاركة المجتمعية من مؤسسات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين حفاظاً على المياه التي يستفيد منها الجميع.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة إزالة كافة المخالفات على مستوي الترع والمصارف بالمحافظة وذلك تسهيلاً على المزارعين وضمان وصول كامل المياه المناسبة لهم دون وجود أي عراقيل.

رفع مخلفات ري بالبداري (6)

رفع مخلفات ري بالبداري (9)

رفع مخلفات ري بالبداري (5)

رفع مخلفات ري بالبداري (1)

رفع مخلفات ري بالبداري (2)