تعرف على جدول الصلاة اليومية لأبناء كنيسة الروم الأرثوذكس

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية حول الصلوات اليومية في كنيسة الروم الأرثوذكسية.

وقال خلالها: في كنيستنا الأرثوذكسية إلى جانب القداس الإلهي توجد خدم أخرى ذات طابع تسبيحي وصلاتي، ترافق المؤمن يومًا فيومًا، لا بل أيضًا في أوقات النهار المختلفة.

هذه الخدم في ممارستنا الحالية هي: صلاة نصف الليل، وصلاة السَحَر (أو صلاة الصباح)، وصلاة الغروب (أو صلاة المساء)، إلى جانب صلوات الساعات.

وهذه الصلوات مرتبطة بتقسيم اليهود واليونانيين النهار إلى 12 ساعة، والمساء إلى 12 ساعة.

خدمة صلاة نصف الليل، تبدأ في منتصف الليل، ويرد فيها عن مجيء المسيح والدينونة. كما يذكر مرقص الإنجيلي: "اِسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، أَمْ صِيَاحَ الدِّيكِ، أَمْ صَبَاحًا". وكما يُرتل "ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظًا....".

خدمة صلاة السَحَر تبدأ عند شروق الشمس، وهي صلاة النُّور الذي يهبه الله لخلائقه.

خدمة صلاة الغروب تبدء عند مغيب الشمس، بها تتقبل الكنيسة النور الحقيقي الذي هو المسيح حيث يُرتل في الإيصودون (دخول الكاهن إلى الهيكل): "يا نورا بهيًا لقدس مجد الاب الذى لا يموت, السماوى القدوس المغبوط يا يسوع المسيح.. ".

خدمة صلوات الساعات وتوقيتها فهي:

الساعة الثالثة توافق، في توقيتنا الحالي، الساعة التاسعة صباحاً،

الساعة السادسة توافق الثانية عشرة ظهرًا،

الساعة التاسعة توافق الثالثة بعد الظهر،

الساعة الثانية عشرة توافق السادسة مساء، أو بداية الهزيع الاول من الليل.

ذلك كما جاء في سفر المزامير "سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي النَّهَارِ سَبَّحْتُكَ عَلَى أَحْكَامِ عَدْلِكَ".