رئيس الكنيسة البلغارية: الشيخوخة ليست عبئًا بل هبة من الله

ترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، رسالة البطريرك البلغاري نيوفتي، الأحدث، والصادرة باللغة الإنجليزية، وقال البطريرك البلغاري في رسالته المترجمة: من الأولويات الأخرى التي يجب أن نتذكرها في رعاية المسنين هي اعتبار فترة الشيخوخة امتيازا، وفترة نمو روحي وإثراء من خلال الصلاة. وبالتالي، فإن الشيخوخة ليست عبئا بل هبة من الله: "إن الشيخوخة المكرمة ليست هي القديمة الأيام، ولا هي تقدر بعدد السنين".

الشيخوخة هي فترة من الحياة يكون فيها للإنسان فرصة الاقتراب أكثر من الله. يبين لنا العهد الجديد بوضوح أن حكمة الكبار تعتمد على قربهم من الله من خلال الصلاة والحياة الفاضلة التي يعيشونها.

على سبيل المثال، لم يكن سمعان الصديق رجلا مثقفا فحسب، بل كان أيضًا شخص يصلي باستمرار، مستنيرًا بالروح القدس للتعرف على المسيح في الطفل يسوع: "وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه".

صلاة الشيوخ هي، في الوقت نفسه، مصدر حكمتهم، ولكنها أيضا نعمة للمجتمع بأسره. لدينا العديد من الأمثلة في الكتاب المقدس للعهدين القديم والجديد حيث يظهر كيف تكمل قوة الصلاة الضعف الجسدي للشيخوخة وقوة الحكمة وقياس المعرفة وقوة الوداعة.

ونرى أيضا كيف تقوى بالصلاة الكاهن زكريا وزوجته أليصابات من ضعف جسدهما بالشيخوخة، وولدا نبي الرب النبي يوحنا المعمدان. وكيف ولدت "أمم كثيرة" من جسد إبراهيم وسارة الضعيفين.

نبارك افتتاح أعمال المؤتمر الرعوي الإرسالية لرجال الدين في أبرشية بوخارست، ونصلي إلى الله أن يسكب عطاياه الثرية على جميع خدام المذابح المقدسة لزيادة عملهم الرعوي والإرسالية في الكنيسة والمجتمع.