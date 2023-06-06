إزالة 39 حالة تعدٍ على مساحة 2130 م2 بنطاق 8 مراكز فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 أسفرت عن إزالة 39 حالة تعد بنطاق 8 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 2130 مترا مربعا عبارة عن 7 حالات تعد بمساحة 749 م2 بالدلنجات، و3 حالات تعد بمساحة 430 م2 برشيد، و4 حالات تعد 255 م2 بإدكو، و4 حالات تعد بمساحة 228 م2 بكوم حمادة، و5 حالات تعد بمساحة 155 م2 بدمنهور، وحالتي تعد بمساحة 120 م2 بشبراخيت، و10 حالات تعد بمساحة 109 م2 بكفر الدوار، و4 حالات تعد بمساحة 84 م2 بأبوحمص.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.