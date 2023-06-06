الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 14.4% ارتفاع في الصادرات المصرية إلى أنجولا عام 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا لتصل إلى 22.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها  14.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنجولا 96.3 ألف  دولار خلال عام 2022  مقابل 329.5 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 70.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا لتسجل 23 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أنجولا خلال عام 2022.

1. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 7.3 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار.
3. مواد للدباغة بقيمة 1.4 مليون دولار.
4. ورق  بقيمة 1.3 مليون دولار.
5. مطاط ومصنوعاته بقيمة 914.4 ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أنجولا خلال عام 2022

1. مراجل وآلات بقيمة 66.3 ألف دولار.
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 27.5 ألف دولار.
3. أثاث بقيمة 1.5 ألف دولار.
4. مواد نسيجية بقيمة 364 دولار.
5. لعب أطفال  بقيمة 253 دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأنجولية في مصر 97 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل  385 آلاف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 74.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأنجولا  817 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 562 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 45.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنجوليين العاملين في مصر 16 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 504 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 96.8%.

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