الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: نعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 46 مليون جنيه لرصف 9 شوارع بمتفرعاتها بنطاق حي شرق خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، وأنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 80% حتى الآن.

من جهتها؛ أشارت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 9 شوارع بنطاق حي شرق خلال العام الجاري وهى: (شارع شارع أحمد أبوسليمان- متفرعات ونجت- شارع محطة السوق بمتفرعاته- قطاعات متهالكة شارع أبوقير-  متفرعات النصر جرين بلازا- شارع تقسيم الهلالى-  شارع كنيسة الأروام- مربع مدارس السيوف، وشارع صندوق الدعم- شارع العلافين ومتفرعاته)، مضيفة بأنه تم التنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

محافظ الإسكندرية أحياء المحافظة رصف 9 شوارع بمتفرعاتها المناطق الأشد احتياجا إعادة الشيء لأصله

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