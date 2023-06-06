محافظ المنيا: إنشاء 3 مدافن صحية للمخلفات ومحطة وسيطة ثابتة قريبًا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء 3 مدافن صحية للمخلفات، ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلى محطة متحركة في سمالوط، وزاوية حسين بمركز المنيا، ودير مواس، وملوي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأوضح القاضي، وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا يبلغ 300 مليون جنيه تقريبا، إلى جانب مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي.

وأكد أن ما تم إنجازه في ملف البيئة بالمنيا خلال العشر سنوات الماضية لم تشهده المحافظة على مدى نصف قرن، من خلال التنسيق الكامل والمستمر بين كل القطاعات والأجهزة العاملة بالمحافظة، للعمل على حماية البيئة، والمتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري للمنيا التي تعد واحدة من أجمل محافظات مصر؛ لامتلاكها أطول كورنيش على نهر النيل بمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع.

وأشار المحافظ إلى الجهود المتواصلة من أجل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بكل القرى والمدن، لإضفاء الطابع الجمالي، ومراعاة البُعد البيئي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.