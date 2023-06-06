الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل إيرادات أحدث أفلام روبرت دي نيرو "About My Father"

نيرو
نيرو

استطاع فيلم "About My Father" للنجم روبرت دي نيرو أن يحقق ما يقرب من 11 مليون دولار كإيرادات خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض في ما يقرب من 20 دولة، وسيتم طرحه في 7 دول خلال الفترة القادمة وهي بلجيكا والبرتغال وتايوان وبولندا والمكسيك وإسبانيا وإيسلندا.

ويعتبر الفيلم واحدًا من الأعمال الكوميدية التي يقدمها النجم روبرت دي نيرو، حيث كسب قاعدة شعبية كبيرة بسبب أدائه في هذه النوعية من الأعمال. فهي من النوعية المهمة والمختلفة التي كشفت عن وجه آخر للنجم الشهير، بعدما قدَّمَ على مدار مسيرته السينمائية قائمة طويلة من الأعمال، التي حصد معظمها النجاح على المستوى النقدي والجماهيري. ونجح النجم الأمريكي الشهير في أن يحصد العديد من الجوائز بسبب الأدوار المتنوعة التي قدَّمَها، حيث استطاع أن يظهر بقوة في أعمال الجريمة والأكشن والدراما، وكذلك الخيال العلمي.

 
ويعتبر فيلم "About My Father" العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو. فالفيلم ينتمي لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته ما يقرب من 6 ونصف مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عامًا، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.

الفيلم يُعرض في 60 حفلة يوميًا في 11 دار عرض سينمائي في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي: أمريكانا بلازا وصن سيتي ومدينتي وجولدن ستارز إيليت وكايرو فيستفال وسيتي ستارز وجالاكسي مول العرب وسان ستيفانو مول وڤوكس مول مصر وڤوكس سيتي سنتر الماظة.

وتدور قصة الفيلم حول سيباستيان "مانيسكالكو" الذي شجعته خطيبته على إحضار والده المهاجر مصفف الشعر سالفو "دي نيرو" إلى لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها فائقة الثراء والمختلفة من حيث الأفكار والعادات، لتتحول العطلة إلى صدام فكري وثقافي بشكل كوميدي بين الأسرتين، ليصل الثنائي سيباستيان وسالفو إلى مجموعة حقائق مهمة حول الأسرة ومفهومها، ليتخذ كل منهما قرارات مهمة. الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم كيم كاترال، وأندرس هولم وبريت داير، وديفيد راشي، وليزلي بيب، وهو من تأليف أوستن ايرل وسباستيان مانيسكالو، وإخراج لورا تيروسو.

About My Father الفترة القادمة النجم الامريكي تعرف علي تفاص تفاصي تدور هذه

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