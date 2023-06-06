الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. كيف أصبحت مصر حليفا وشريكا مهما لأوروبا؟

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي ماكرون

بعد مرور 9 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، أصبحت علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في أزهى عصورها، حيث نجح الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات المصرية - الأوروبية، وأن تصبح مصر أهم شريك تجاري واستراتيجي لأوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب دراسة للمركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإنه في عهد الرئيس السيسي تغيرت النظرة الأوروبية إلى مصر وأصبحت حليفا لا غنى عنه، وشريك استراتيجي مهم لتحقيق المكاسب الاقتصادية وبوابة قوية تمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية لدول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط.

قوة مؤثرة وشريك لا غنى عنه

وأضاف المركز، أن أوروبا تعتبر القاهرة قوة مؤثرة على الأمن والهجرة، فمصر شريك أساسي وقد استطاع الرئيس السيسي منع سفن المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية إشادة سخية من المستشاريات الأوروبية، كما حدث خلال رحلة الزعيم النمساوي سيباستيان كورتس عام 2018 إلى البلاد.  

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وتابع أن الخيط الاقتصادي شجع على علاقة واقعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في عهد الرئيس السيسي، ففي عام 2015 حضر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي القمة الاقتصادية في شرم الشيخ وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماتيو رينزي، كما كثفت إيطاليا من عملها واستثماراتها في مصر واكتشفت شركة إيني حقل ظهر للغاز في مصر، والذي كان في بداية التوسع الاستثماري الإيطالي في البلاد. 

وأضاف المركز في تقريره أن مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية، كما أن الدول الأوروبية الأخرى لديها مصالح مماثلة: فرنسا ، مع ما يقرب من 4.3 مليار دولار من المبيعات، هي أكبر مصدر للأسلحة لمصر، وقد تجاوزت مؤخرا مركز الولايات المتحدة الرائد، الذي كانت تحتفظ به منذ السبعينيات.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان في طليعة قادة الاتحاد الأوروبي الذي سعى لتعزيز العلاقات مع مصر والرئيس السيسي، وذلك من خلال عدة زيارات قام بها إلى مصر بعد تولي الرئيس السيسي السلطة.

وأشار المركز إلى أن العواصم الأوروبية تنظر إلى القاهرة على أنها حليف لا غنى عنه، وشريك لتحقيق مكاسب اقتصادية، وحارس ضد تدفقات الهجرة، والحكومة المصرية تعرف ذلك جيدًا.

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