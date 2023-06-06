الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعتمد قواعد قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والفنى

محافظ أسوان
محافظ أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2023/2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة. 

فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (الخاص) 140 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى (الصناعى والصيد لتربية وتصنيع الأسماك، والطاقة الشمسية، والزراعى والتجارى والفندقى)، وأيضاً الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج ما بين 140 درجة إلى 185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها. 

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى اطمأن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.

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أسوان التعليم الثانوي العام الحد الأدني للقبول بالثانوي العام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المرحلة الثانوية شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي قواعد التنسيق

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