الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

وقالت الرئاسة: لقد كان الفقيد قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدءوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

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